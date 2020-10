Llegó la hora: WhatsApp se convertirá en una plataforma comercial

Algunos fueron considerados malpensados en un primer momento cuando allá por el 2014 Facebook compró WhatsApp y se acusó que esta transacción decantaría eventualmente en que la naturaleza de la aplicación se perdería.

Lo veíamos venir, WhatsApp Bussisnes fue en cierto modo el aviso o adelanto que presagiaba cómo la red social iba tendiendo a la comercialización. Y finalmente el momento ha llegado, y Facebook lo ha hecho de nuevo.

Dentro de no mucho WhatsApp permitirá comprar productos directamente desde la red social, pero no será como un mercado comunitario al estilo de Market Place de Facebook, sino más bien como una tienda on line donde en la misma conversación con el proveedor podrás comprar y pagar por un producto.

Un video subido a la cuenta oficial de WhatsApp en YouTube muestra cómo funcionará este sistema de compra directa. Básicamente un cliente podrá contactar con un vendedor de algún producto de manera directa, y dentro de las opciones (automatizadas o no) elegir cuál es la que quiere y agregarla al carrito. Finalmente elegir el método y forma de pago, y ¡listo!

En el anuncio no se hace referencia a cómo se da con el contacto del vendedor dentro de la red social o si habrán las tan temidas publicidades. Tampoco se especifica si habrá un catálogo de comercios adheridos a la plataforma WhatsApp de compra venta, o se utilizaran los comercios ya registrados en Facebook.