Asombroso: según la numerología, cómo es tu relación de pareja

Cada uno de nosotros tiene un número que se determina el día de nuestro nacimiento, conocerlo es esencial para poder evolucionar y entender nuestros ciclos. Para la pareja funciona de la misma forma, debes saber el número de ambos para conocer el número de la pareja aquí te enseñamos como entender la numerología de ambos.

Si tu fecha de natalicio consiste en un número compuesto debes reducirlo a un solo dígito. Haz lo mismo con la fecha de tu pareja. Ejemplo: uno del 12 y otro el 18: Tu 1+2=3 / el otro 1+8= 9/ ambos 3+9= 12, reducimos el número 1+2=3; es decir que su número de relación es “3”. Es extremadamente imperante que tengas en cuenta que si alguno cumple el día 11 o 22 no se reduce.

Pareja con número 1: Serán apasionados, confiados y respetuosos; pero también muy independientes, respetar el espacio el uno del otro resultará fundamental. Pueden ser algo egoístas y creer siempre tener la verdad. Aprendan a ceder y empatizar con el otro. Desde la numerología pueden aprender mucho más.

Pareja con número 2: Muy cariñosos y románticos, serán muy perceptivos el uno del otro y esto también se verá reflejado si alguno intenta mentir. Juntos sienten que nada les puede pasar y el amor será su refugio; solo que a veces se pueden poner muy dependientes entre sí y reclamar demasiado.

Pareja con número 3: La numerología indica que son pura energía, imparables en el día a día, siempre buscarán algo que hacer juntos. Disfrutan mucho en pareja de la compañía de otros amigos, siempre dispuestos a charlar, compartir y reírse. Muy importante que cada unos se haga cargo de sus errores y no los deposite en el otro, también mucho cuidado con compartir demasiado con grupos y muy poco en la intimidad de la pareja.

Pareja con número 4: Se encuentran al borde de tener una obsesión con el orden. Muy pulcros y estructurados, no disfrutan para nada los planes de último minuto ni las sorpresas; jamás tomarán una decisión intempestiva. Cuidado de no volver la relación en un vínculo monótono y que no despierta emoción, a veces es necesario tener una sorpresa.

Pareja con número 5: Siguiendo el código de la numerología desciframos que son todo lo contrario a la pareja anterior, son muy creativos y buscan siempre una aventura. También son mucho más libres, les gusta viajar y el cuidado físico; pero lamentablemente esos no suelen ser los lazos más duraderos. El sexo es primordial en la conexión de esta pareja. Cuidado de que cuando se acabe la emoción no se acabe el compromiso.

Pareja con número 6: Toda su vida han buscado poder construir una gran familia. La boda no será tema de discusión, ambos querrán dar el sí; vivirán por y para su familia. Siempre proyectan sobre el futuro de ambos, y eso puede ser un problema si alguno de los dos no actúa como el otro lo esperaba; no perdonarán una decepción por más leve que sea, ya que idealizan al otro.

Pareja con número 7: Los que es más probable que entiendan de numerología; tan mentales como espirituales, siempre están en la búsqueda de nuevos conocimientos y una mayor profundidad tanto intelectual como de esencia. Comprometidos y fieles, no salen a buscar afuera lo que no hay en la pareja; aún así pueden ser desconfiados o inseguros lo que desgasta la relación. También pueden no ser de lo más expresivos, lo cual dinamita la confianza. A contar más de los procesos internos y abrirse con el otro para generar entendimiento.

Pareja con número 8: Otra pareja con mucha energía, pero en este caso la depositan toda en su productividad. Ambiciosos buscarán obtener los bienes materiales que saben que se merecen, son muy estrictos con ellos mismos y no menos con los demás; es por esto que deben tener presente expresar y comunicar su amor, si tiene hijos también deben dejarlos equivocarse y no pretender que hagan todo a su manera.

Pareja con número 9: De gran capacidad empática y con almas altruistas que siempre están abiertas a ayudar a los demás. No deben excederse en su entrega hacia el afuera, cuidando también la pareja hacia adentro, la numerología señala que serán eternos enamorados por sus almas sensibles, pero si alguno lastima al otro las heridas serán desgarradoras y quizás nunca sanen del todo.