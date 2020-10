Súper emocionante: Ewan McGregor se pone nuevamente el manto de Obi-Wan Kenobi

Aún no se sabe si fue para un cameo en The Mandalorian o simplemente fue una prueba de vestuario, lo cierto es que Ewan McGregor volvió a ponerse las ropas de Obi-Wan Kenobi y se sintió estupendo al respecto. Una gran noticia para el universo Star Wars.

Tal parece que no sólo desde las plateas de los fans desborda la emoción. El propio McGregor lo puso de esta forma en palabras: “Realmente estoy muy emocionado por ello. Ha tardado mucho en llegar". Y sí que estamos de acuerdo, la miniserie de Obi Wan Kenobi llegara a la pantalla de Disney + el año próximo para deleite de todos los fans de Star Wars.

"Estoy emocionado por el hecho de que es una serie en lugar de una película, nos da más espacio, y principalmente estoy emocionado al respecto debido a la serie The Mandalorian que pienso es realmente buena, y vamos a adoptar algo de la tecnología que utilizaron en esa filmación y estoy trabajando con Deborah Chow, quien dirigió parte de The Mandalorian. Estoy muy emocionado de trabajar con ella, creo que es muy buena. Hicimos un par de pruebas. Cuando íbamos a hacer una película, hicimos algunas pruebas y fue genial trabajar con ella", expresó Ewan McGregor respecto de volver a representar a Obi-Wan Kenobi.

Respecto de la vuelta de Obi-Wan Kenobi al universo Star Wars, McGregor no sólo se mostró conmovido, sino también comprometido: "Lo hicimos debidamente. Fue un momento divertido caminar en el set porque había muchos miembros del equipo de The Mandalorian y yo caminé por ahí; para mí fue un gran momento. Entré al camerino y allí estaban mis capas beige, mis cinturones y botas, y fue como 'oh Dios mío'".

Poco se sabe de cómo y cuándo será el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi; lo que si declaró Ewan McGregor respecto a la cancelación de la filmación fue: “En lugar de filmar en agosto, quieren empezar a filmar en enero, eso es todo. Nada más dramático que eso". Así que para todos los fanáticos de Star Wars sólo queda esperar y contener la emoción.