Secreto revelado: cómo hacer para que tu pareja y amigos se lleven bien

Pocas cosas son tan incomodas de vivir y arruinan relaciones de toda índole, ya sean amistades o parejas, como la tirantez entre tu ser amado y el resto de tus afectos. Por eso hoy veremos cómo encontrar el equilibrio para que todos se lleven bien y terminen teniendo un gran vínculo con tu pareja. Y de paso puedas estar con tu psiquis sana.

Antes que nada se debe averiguar qué es lo que ha causado o causa esta tensión entre tu pareja y tu entorno. Muchas veces esto lo producimos nosotros mismos cuando le ponemos las quejas de lo que sucede en nuestra relación a los amigos que tenemos cerca; es decir nuestros relatos ya predisponen un modelo negativo en la psiquis de quien nos escucha, y con este preconcepto juzgarán a nuestra pareja.

Como aclara el psicoterapeuta Jenn Mann: "Tus amigos permanecen en una cápsula del tiempo de frustración e ira donde terminó la historia que compartiste con ellos. Todavía están enojados con tu pareja y no experimentaron todas esas experiencias reparadoras que tú tuviste al reconciliarse"; "Tiene sentido que les tome más tiempo recuperarse. Por lo general, los amigos o la familia estarán atrasados ​​unos seis meses" finaliza.

Otra situación bastante regular es que quienes ven tu relación desde afuera, puedan percibir cosas que tu no; es sencillo tú estás enamorado, tu psiquis no detecta las fallas o inconvenientes de salir con tal persona, por lo menos no en el primer tiempo. Ten una conversación honesta con tus allegados acerca de tu pareja.En palabras del especialista Mann: "Haz tu mejor esfuerzo por escuchar sin ponerte a la defensiva. Tenga en cuenta que estas son personas que te aman y probablemente se preocupan por tus mejores intereses. Quieren verte feliz y en una relación sana".

Introduce a tu pareja poco a poco y sin perder tu personalidad ni dejar de hacer lo que solías hacer. Pasa demasiado seguido que al principio de una relación las personas no hacen nada el uno sin el otro y eso está muy mal; por más enamorados que estemos no es bueno para nuestra psiquis despersonalizarnos así. Por esto presenta tu pareja a tus amigos de a poco y de a uno a la vez, esto evitará la negación de rebaño por el extraño y permitirá que se conozcan mejor. "La mayoría de las personas son más identificables, vulnerables y honestas en un grupo más pequeño. Mantener el número limitado también permite que su amigo y novio encuentren puntos en común más fácilmente", comenta el psicoterapeuta.