¿Los usabas bien?: conocé el verdadero significado de estos 5 emojis de WhatsApp

Whatsapp es sin dudas la aplicación que utilizamos para comunicarnos favorita de millones de usuarios alrededor del mundo. Aunque algunos pocos no los usen, para la mayoría de las personas los emojis son imprescindibles en la herramienta de Facebook para dar a entender lo que quieren decir. Es por eso que acá te vamos a contar para qué se usan algunos de ellos, y que les estabas dando un al uso, aún sin saberlo.

Cara decepcionada sudando 😥

Aunque probablemente lo usaste como asustado, este emoji demuestra que “zafaste”. Es decir, que has pasado por una situación muy estresante pero que no te ha sido para nada fácil o que sigues preocupado por algo que te abruma.

Cara de beso sin corazón 😗

Aunque este emoji te parecía igual que el que tiene un beso en forma de corazón, no es así. En realidad, este emoticón fue inventado con la idea de enviar un beso entre familiares y amigos. Básicamente, como cuando saludas a alguien con un beso en la mejilla.

Cara con aureola 😇

Aunque este emoji parezca inofensivo y que se utiliza en buenas ocasiones, la mayoría de las veces no es así. En muchas ocasiones, esta carita se utiliza para acompañar malas acciones o actos de venganza. Trata de no confiar en alguien que usa este emoji.

Cara al revés 🙃

Si bien muchos usuarios no le prestan atención a este emoji, y parece simplemente ser una carita al revés, no es tan así. Este emoticón en realidad significa que estás diciendo algo en broma o advirtiendo que no se tome en serio lo que acabas de contar.

Cara con un monóculo 🧐

Hay muchos usuarios que no entienden bien el uso de este emoji, o que no entienden el objeto en sí. Para ser verdad, esta carita se utiliza cuando estamos sospechando de algo que se dijo en la conversación. Puede ser algo que nos parece falso o con doble intención.