Amor de cuarentena: el imperdible TikTok que enseña a “chamuyar” en este momento

Desde hace más de seis meses que Argentina, y el mundo entero, se encuentra azotada por la pandemia de coronavirus. La cuarentena y el aislamiento obligatorio están siendo atravesados gracias a la ayuda del entretenimiento que brindan los videos virales y todo el contenido multimedia que circula por Internet.

El amor y las relaciones de pareja han sido uno de los tantos aspectos que ha afectado la pandemia de coronavirus. Sin embargo hay quienes se las ingenian para “chamuyar”, aún a pesar del aislamiento.

Así sucedió con este joven cordobés, que contó su historia de amor a través de TikTok. “Me asomé a la terraza y vi a mi vecina bailando. Dije ‘Wow, que buena onda’. Lo primero que se me ocurrió fue saludarla, y ella me saludó también”, cuenta el muchacho en su video. Luego, muestra cómo escribió su número en un papel y se lo envió a través del drone. “Se ve que fue muy buena idea, porque a los 10 minutos me mandó un mensaje”, contó satisfecho el chico.

En su cuenta de TikTok, el cordobés le dijo a sus Followers “Like para parte 2”. Como su video se hizo tan viral, el joven se las ingenió para continuar la historia. “Me asomo por la terraza y estaba estudiando muy estresada, así que decidí comprarle un chocolate, pegárselo al drone. Todavía no sabía si le gustaban los chocolates, así que era cuestión de suerte”, relató el tiktoker.

Amor en tiempos de cuarentena: el TikTok que se hizo viral pic.twitter.com/XWwo3VAheB — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 24, 2020

Finalmente, desde la cuenta de Córdoba Drone, el chico contó que su crush se puso feliz con el regalo y que le hizo una videollamada. “¿Será momento de invitarla a cenar ahora?” le preguntó el adolescente a sus seguidores de TikTok, quienes esperan ansiosos la parte 3 y más videos virales de conquistas en tiempos de cuarentena.