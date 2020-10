Se filtró: esta es la razón por la que Lady Di no quería que Carlos fuera rey

La princesa Diana de Gales, era muy querida por todos, por su simpatía y por sencillez, a pesar de pertenecer a la familia real. Antes de morir, Lady Di dejó claro en una entrevista sus intenciones con respecto al futuro de la corona.

SI bien, el matrimonio de Diana y el príncipe Carlos fue una completa decepción, por las conocidas infidelidad por parte del príncipe. La princesa se preocupaba por el bienestar de sus hijos.

En el documental sobre su vida “Diana: The Truth Behind the Interview”, se interpreta esta fragmento: “Éramos tres en este matrimonio… así que estaba un poco abarrotado”, dejando entender que sus relación con Carlos era mala.

En las conversaciones que tuvo Lady Di con el editor del “Daily Telegraph” en aquel entonces: Sir Max Hastings. La princesa dijo al entrevistador: “No creo que Carlos pueda hacerlo”, y expresó su intención de que William, su hijo heredara el trono, comentó Max Hastings, el ex editor.

Diana de Gales tenía una visión a futuro muy correcta, ya que después de varios años el príncipe William, es el candidato que más cerca estará de recibir el trono. Ya que su hermano Harry ha renunciado a los privilegios de la realeza, y la Reina Isabel II ha mostrado cierto interés por apoyar al duque de Cambridge.