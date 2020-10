Cuerpos tallados: Viciconte y Cubero posaron cubiertos en aceite y explotaron las redes

Mica Viciconte y Fabián Cubero se conocieron más de tres años atrás en el evento "Un sol para los chicos". Mantuvieron una relación en secreto por varios meses y finalmente en 2018 decidieron blanquearlo públicamente.

Días atrás trascendió que estaban esperando su primer hijo y la noticia provocó gran felicidad para sus fanáticos. Sin embargo, Viciconte salió a desmentir la información que circulaba en los medios. "No estoy embarazada, quiero avisar eso. Siempre me meten embarazos todo el tiempo. Estoy comiendo bien, pero no estoy esperando nada por ahora. No sé de dónde salió, pero no estoy, eso seguro", afirmó al aire en el programa de Pampita.

Incluso Nicole Neumann, la ex de Cubero, al enterarse del posible embarazo, salió con los tapones de punta a hablar. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida", indicó más picante que nunca en una nota en El Nueve.

Lo cierto es que Mica y Fabián, por el momento, no tienen planeado agrandar la familia y se encuentran en el mejor momento de su relación. En las últimas horas, la pareja compartió, en sus respectivas redes sociales, una postal bañados en aceite que sorprendió a sus seguidores. Rápidamente la llenaron de likes y comentarios.