De no creer: Máxima y Guillermo nuevamente en el ojo de la tormenta

El viernes pasado, debido a las fuertes críticas que recibieron, los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, suspendieron sus vacaciones en la hermosa villa que tienen en Grecia y retornaron a los Países Bajos. "Abandonaremos nuestras vacaciones. Hemos visto reacciones de la gente a los informes de los medios. Y son intensas, y nos han afectado", comunicaron a través de la cuenta oficial de la Casa Real.

Mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst namens het Koninklijk Paar over afbreken vakantie: https://t.co/ZIQummfxP0 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) October 16, 2020

En medio de la pandemia de coronavirus los monarcas se tomaron unos días para descansar y la decisión no fue vista con buenos ojos. "No queremos crear ninguna incertidumbre al respecto: para tener el virus covid-19 bajo control, es necesario que se sigan las pautas. La discusión sobre nuestras vacaciones no contribuye a eso", señalaron los soberanos.

Ya es la segunda vez que los reyes son duramente criticados por no respetar el protocolo sanitario dispuesto por las autoridades. Recordemos que durante el verano europeo, la pareja fue fotografiada durante sus vacaciones (también en Grecia) junto al dueño de un local gastronómico sin respetar el distanciamiento social.

En aquél entonces salieron a pedir disculpas por Twitter. "Apareció una foto en los medios en la que mantenemos muy poca distancia. En la espontaneidad del momento, no le hicimos caso a la medida. Por supuesto que deberíamos haberlo hecho. Porque el cumplimiento de las reglas de la Corona también es esencial en vacaciones para derrotar el virus", redactaron en la red social del pajarito.