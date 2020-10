Como no la habías visto: así respondió Meghan Markle a una incómoda pregunta

Meghan Markle, es una actriz estadounidense de 39 años que el 19 de mayo de 2018 se convirtió en esposa del príncipe Enrique de Sussex, el hijo menor de Carlos y Diana, príncipes de Gales. La joven es conocida por sus actuaciones entre ellas, la de Rachel Zane en la serie “Suits” y, a la agente especial Amy Jessup del FBI en “Fringe”.

La duquesa de Sussex, desde que se casó con el conocido miembro de la realeza británica, es blanco de múltiples acusaciones, desprestigios y fakes news. Es por esto que hace unos días, en un encuentro virtual de la revista Fortune, Markle habló de humanizar la tecnología y sus herramientas, y realizó una crítica muy dura a los medios de comunicación que tanto la hostigaron a ella y al príncipe Harry durante estos años.

Meghan explicó que si se miraba para atrás y analizaban sus fragmentos de sus declaraciones, se pueden observar en ellos que en realidad son interpretaciones que algunas personas hicieron sobre ellas, pero que lejos estaban de ser algo polémico. Esta aclaración dejó expuestas la malicia de algunos medios en tergiversar sus dichos.

“Tenemos que apostar por la verdad, y para ello necesitamos medios de comunicación y fuentes de noticias en las que podemos confiar”, expresó Meghan Markle desde su hogar en California, además también se dirigió a los medios diciéndoles que ellos tienen que informar todo lo que está mal en el mundo.

Actualmente la duquesa de Sussex se encuentra en una lucha con los medios británicos Daily Mail y Mail On Sunday, por hacer pública una carta que ella escribió a su padre Thomas en 2018, meses después de su boda. El argumento que utilizarían los propietarios de esta empresa editorial, es que en la biografía no autorizada de los duques de Sussex “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”, se encuentran publicados fragmentos de esta misma carta como prueba.