Se acabó la incertidumbre: esta App te da el nombre de la canción con sólo tararearla

¿Cuántas veces Tenemos una canción en la cabeza que no se quita con nada? y para peor no sabemos cómo se llama para buscarla y escucharla hasta el hartazgo. Bueno, aparentemente eso será un problema del pasado gracias a Google y su nueva función.

Solo basta el tarareo para que esta nueva función llamada Hum to search pueda encontrar esa canción que te gusta tanto y no conoces; pero también puedes realizar un silbido o cantarla por más desafinado que lo hagas –Google no te juzgará-.

Como era de esperarse esta función fue lanzada en simultáneo tanto en iOS como en Android por lo que ya está disponible en ambos sistemas operativos y también en Google assistant. Con sólo preguntar ¿Cuál es la canción? O presionar “Buscar canción” y tararear Hum to search te dará una respuesta.

Explica Google que la inteligencia artificial de esta función aprende automáticamente para “transformar el audio en una secuencia basada en números que representan la melodía de la canción”. Entonces lo que hace es comparar la secuencia numérica con las de canciones existentes.

La gerente de productos del motor de búsqueda Krishna Kumar explica que “No necesitas un tono perfecto para usar esta función”; si no Hum to search no da con una sola canción en específico te presentará las opciones más cercanas al ritmo que le diste, como cuando utilizas el buscador de Google ya sea en Android o iOS.