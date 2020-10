Imbatible: Hazte invisible en Amog Us y gana todas las partidas con este truco

Sabotear una nave llena de tripulantes que buscan detectarte no es tarea fácil, básicamente es una situación de "solo contra todos". Para no ser detectado -lo cuál es tu objetivo principal- se pueden acudir a distintos artilugios como entrar a una alcantarilla y obviamente no ser descubierto cuando matas a alguien. Pero ganar en Among Us no estan sencillo, a no ser que tengas este truco.



También en cada uno de los mapas hay escondites secretos donde puedes entrar y pasar desapercibido, lo cual te haría "invisible"; pero aún así sigue apareciendo tu nombre y esto da la pista y te delata, por lo que te van a acusar y a no ser que seas demasiado buen conspirador, jamás ganará en Among Us.

Nosotros te traemos el truco gamer real para ser invisible en Among Us. Para no ser detectado ¿te gustaría que tu nombre sea invisible? Bueno, de esta forma lo podrás hacer: Ingresa en el siguiente link . Cuando lo hayas abierto, copia el espacio en blanco que se encuentra entre las comillas (sin incluir las comillas) y vuele al juego.

Una vez en el menú de Among Us ingresa en lugar de tu nombre este espacio en blanco que copiaste seleccionando "pegar". ¡Listo! ahora tu nombre ya es invisible y puedes esconderte donde sea sin que puedan detectarte, te has convertido en un ninja. Vale aclarar que este truco es sólo válido si juegas desde Android o iOS.