Con una bikini negra: el video de Tini Stoessel que deslumbró a todos

La cantante y bailarina de 23 años, Tini Stoessel, sigue muy activa promocionando su nueva canción “Duele”. Este tema musical de la ex pareja del cantante Sebastián Yatra pertenece al nuevo disco que está a punto de lanzar.

Tini es una de las artistas latinas más talentosas y bellas del momento. Sus canciones copan velozmente las redes sociales y distintas plataformas musicales.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió en su cuenta oficial de Instagram un video que deslumbró a todos sus seguidores. En el mismo se puede ver a la morocha en el jardín de su casa disfrutando del sol con una bikini de color negra.

Este corto videoclip fue compartido por Stoessel a través de sus historias. Sus fans rápidamente empezaron a difundir el video en otras redes sociales.

Tini Stoessel en bikini by Instagram pic.twitter.com/b9ax363Ipm — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 17, 2020

Sin duda la belleza de la ex novia de Sebastián Yatra parece no tener techo, al igual que su exitosa carrera artística. Además, su popularidad en las comunidades virtuales no para de crecer.