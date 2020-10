Test revelador: lo primero que veas indica tu mayor miedo inconsciente

Los test psicológicos coparon las redes sociales en el último tiempo y ahora, uno nuevo que permite conocer el mayor miedo inconsciente de quien lo realiza es un verdadero furor por los resultados que arroja.

Todas las personas tenemos miedos, ya que son una respuesta natural a algo que percibimos como amenazante o peligroso. Hay algunos que son muy fáciles de identificar como por ejemplo, la acrofobia (miedo a las alturas) o la aracnofobia (miedo a las arañas). Sin embargo, hay algunos que están guardados dentro de nuestro subconsciente y son más difíciles de conocer.

Por esta razón, te acercamos esta prueba que te permitirá conocer más sobre ti. La pintura es del artista ruso Vladimir Kush y lo primero que tu ojo capte de ella te dará todas las respuestas.

Mariposa: en el fondo de ti mismo temes ser traicionado. La mayoría de quienes ven a este insecto en primera instancia por lo general han sido traicionados en más de una ocasión en el pasado y han sufrido mucho por ello.

Oruga: sientes pánico por los fenómenos paranormales. Conocido como fasmofobia afecta a quienes creen que los seres que no están en este plano son peligrosos y malvados.

Cuchillo: aunque probablemente no lo sepas, le temes a las enfermedades terminales. No soportas el sufrimiento y te preocupa que eso te pueda ocurrir.



Manzana: le tienes rechazo a la muerte de tus seres queridos. No concibes vivir sin aquellos que te hacen bien y no soportas la idea de experimentar el dolor de perder a alguien de tu entorno más amado.