¡Imperdible! Pequeña se corta el pelo y es igual al payaso de It

En un primer momento cuando vieron la pequeña con su nuevo look, la realidad es que espantó a sus padres, pero luego estos intentaron tomarse la situación con humor. Lo que sucedió es inverosímil, todo fue a causa de un tonto accidente; pero el resultado fue similar al tenebroso Pennywise de la saga It.

La pequeña niña inglesa Maisie Saward, de 18 meses, que vive en Blackfield, Hampshire; fue al baño de su hogar a cometer una travesura como cualquier tarde. Pero lo que podría haber sido solo jugar al salón de belleza, terminó con un drástico cambio de look al estilo Pennywise.

Como salida de la misma película It, la nena se quitó el pelo casi hasta la mitad de la cabeza, simulando la amplia frente y entradas de Pennywise. Su madre Kirsty cuenta cuál fue su reacción al ver a la niña: “estaba simplemente en estado de shock" comentó, "llegó y me dio un abrazo, y simplemente lloré durante una hora porque me gustaba mucho su flequillo" finalizó su testimonio.

Aunque su madre intentó buscar la forma de camuflar la calvicie –y la encontró- asegura que Maisie no se deja el peinado que oculta el “look Pennywise” ya que a la niña le encanta su calvicie; “Maisie lo encuentra divertidísimo" asegura Kirsty. Una cosa es segura y es que el disfraz de halloween está decidido, será un perfecto atuendo de It, ahora solo queda ver que versión de Pennywise prefiere Maisie.