Se terminó la espera: Hugh Jackman vuelve a ser ¡Wolverine!

La nueva fase de el Universo Cinemático de Marvel aparentemente apunta a una nueva configuración de los X-Men, pero con el nuevo hecho de los multiversos ahora todas las opciones están abiertas y el límite parece la imaginación.



Según nuevos reportes filtrados del MCU, Kevin Feige el reconocido ejecutivo de Marvel estaría haciendo todo lo posible para torcer incluso la realidad del universo Marvel e incluir a Hugh Jackman interpretando a Wolverine en la próxima entrega de Doctor Strange.

Esto verdaderamente no parece descabellado si tenemos en cuenta que Strange ya ha visitado 14,000,605 realidades; las posibilidades de que en alguna de esas líneas temporales de todo el universo Marvel existan los X-Men son realmente altas, y si existe los mutantes que conocemos existe Hugh Jackman.

Por lo que ha trascendido Hugh Jackman no sería el único que volvería a representar su rol. También en la lista de pretendidos por Feige se encuentran Tobey Maguire y Andrew Garfield para interpretar sus respectivas versiones de Spider-Man. Todo esto es posible gracias a los múltiples universos; de hecho la película de Marvel donde harían sus apariciones se llama "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".