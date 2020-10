Hilarante: perro divierte en redes al intentar disimular los destrozos que hizo

Si hay algo de lo que no cabe ninguna duda es que los perros, luego de los bebés, son los seres más tiernos y adorables del planeta. Por esta razón no es extraño que los videos que los tienen como protagonistas se viralicen rápidamente en las redes sociales. Ambos divierten y enternecen a todos con sus travesuras.

Ahora, la reacción de un canino hizo estallar de la risa a millones de internautas. El hecho ocurrió en Estados Unidos y en el clip que circula en la web se puede ver la insólita actitud que adoptó el animal luego de realizar algunos destrozos en su casa.

El can aprovechó que su amo no estaba en su hogar y se puso a jugar con unos rollos de papel higiénico que, en algunos minutos hizo añicos. En el momento que se dio cuenta que su dueño volvió, el cuadrúpedo se sentó en el sillón para intentar disimular lo acontecido y que el hombre creyera que él no era el culpable.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta ViralHog y hasta el momento ya tienen más de 148 mil reproducciones.