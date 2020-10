Se ve lo de abajo: la foto de Noelia Marzol que revolucionó la red

La actriz, bailarina y presentadora de televisión de 33 años, Noelia Marzol, sufrió un pequeño accidente hace unos días cuando salió a pasear con su novio, el futbolista Ramiro Arias, y se cayó en un agujero cerca de un muelle.

“Le pedí ir a pasear tranquilos a caminar afuera un ratito a Ramiro y así volví, ¿Por qué? Porque el señor me llevó a un muelle que tenía un agujero y nunca me dijo que había un agujero y ¿qué pasó? Me caí de lleno en el agujero, de lleno. Me quebré la pierna” indicó Noelia a través de sus historias de Instagram.

En las últimas horas, Noelia Marzol compartió una osada fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda luciendo un conjunto blanco de encaje.

“Me gusta sentirme libre y disfrutar el día ✨” fue el texto que eligió Marzol para acompañar su reciente y osado posteo en la red de la camarita.

La publicación de la prometida de Ramiro Arias superó velozmente la barrera de los 25 mil likes y casi 200 comentarios en tan solo unas horas.