Insólito: por este motivo Madonna se negó a trabajar con David Guetta

La diva de la canción Madonna es conocida por su personalidad plantada y estricta si se trata de algo que no quiere, más de una vez le ha rechazado una colaboración a sus pares con los que no ha esto convencida de trabajar; pero siempre con motivos fundados en lo artístico.

Por esto sorprende particularmente que Madonna le haya dicho que no a David Guetta por un motivo casi irrisorio y que poco tiene que ver con la forma en que ambos ven la música. Según contó el DJ francés en una entrevista cedida a sus compatriotas Youtubers McFly et Carlito: "Hice un remix hace tiempo para Madonna ("Revolver", en 2009) e, inclusive, gané un Grammy por él. Entonces, ella me llamó al poco tiempo y me dijo que le encantaría que produjera su próximo álbum. Quedamos para comer y hablamos de todo: la música, sus ideas sobre cómo quería que fuera el disco... Todo genial. Solo ella y yo, muy tranquilos"



Entonces parecía que David Guetta iba a cumplir un sueño al grabar Con Madonna. Menuda fue la sorpresa de Guetta cuando hacia el final de la reunión la Reina del Pop le cerroó todas las opciones de trabajar juntos en la cara, todo por un insólito motivo.

Así lo cuenta el propio David Guetta: "Entonces, cuando ya parecía que habíamos cerrado el trato, me preguntó por mi signo del zodiaco. Yo le dije que era de Escorpio y, de repente, me dijo: 'Perdón, pero no vamos a poder trabajar juntos. Ha sido un placer conocerte, adiós'". Por hilarante que suene la anecdota, Guetta asegura que en el momento fue una gran desilusión sobre lo que Madonna significaba para él.