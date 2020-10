¡Una bomba! El jugadísimo look de Sol Pérez que hizo delirar a todos

Sol Pérez es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más hermosas del país y que más revuelo genera cuando comparte contenido en su cuenta de Instagram. Allí sus más de cinco millones de seguidores enloquecen cada vez que sube nuevo material.

Los hermosos looks que luce y sus asombrosas rutinas de entrenamiento hacen delirar a los internautas. En pocos minutos sus publicaciones cosechan miles de likes y un sinfín de halagos.

Hoy la "ex chica del clima" no sólo se encuentra conduciendo el noticiero de Canal 26, sino que también se desempeña como panelista en Santo Sábado, programa que se emite por la pantalla de América. Al parecer, Sol no tiene ni un minuto para descansar ya que recientemente volvió a la estudiar derecho en la universidad para darle cierre a un asunto que tiene pendiente en su vida.

En las últimas horas llamó la atención de todos los televidentes con el fascinante outfit que eligió para salir al aire: un vestido bien ajustado al cuerpo, blanco y con partes de su cuerpo al descubierto.