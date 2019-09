Vegana de las 'gallinas violadas': "La caña de pescar es un arma de matar"

"La pesca no es deporte, es un asesinato" y "la caña de pescar es un arma de matar, otra arma más de este sistema capitalista, opresor para matar animales y utilizarlos como recursos", denuncia la vegana Fanny, integrante del santuario animal español Almas Veganas, en uno de sus videos en el que carga contra la discriminación por especie, conocida como especismo.

La joven asegura que los peces "son libres" y "tienen todo el derecho" de seguir viviendo "sin que nadie venga a matarles". Además de mensajes contundentes, el intento de usar el lenguaje inclusivo es otra característica que destaca en los videos de ese colectivo, que sostiene que "les animales sienten" y "les persones humanes son muy diversas y por tanto" hay que "incluirles a todes".

"Un sabor no vale más que una vida"

"No necesitamos comer animales. ¿Que están buenos? Pues vale, están buenos, a lo mejor las humanas también. Es que no es justo, un sabor no vale más que una vida, no necesitamos utilizar animales para nada, ni para comer ni para vestir ni para experimentación ni para ocio", constata Fanny en el video publicado en Facebook por LegalFishingWorldWide el pasado domingo.

La activista insiste en que los animales tienen derecho a vivir en su hábitat natural y a su forma: "No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras no significa que no tengan sus derechos —como individuos que son— a vivir de este planeta, porque no es nuestro". "¿Qué nos creemos? ¿Que no tienen sentimientos, que no tienen sistema nervioso, que no tienen ganas de vivir? No nos engañemos, que no te engañen", reclamó.

"¡Los huevos son de las gallinas!"

En sus intentos de "visibilizar la esclavitud animal" Almas Veganas ya se pronunció en otros videos sobre el destino de las gallinas, afirmando que "los huevos son de las gallinas" y que en su refugio de animales separaron a las gallinas de los gallos para evitar "que las violaran", y dejarles vivir "una vida digna".

El video generó revuelo en las redes sociales y suscitó una ola de burlas e insultos. Medios españoles se hicieron eco de su postura a nivel nacional y el canal Cuatro las entrevistó en directo en el programa 'Todo es mentira', que las propias integrantes del colectivo criticaron por su supuesta intención de ridiculizarlas.

Fanny también habló en el programa 'Espejo Público' del canal Antena3 en el que un ganadero español, Juan Carlos, desmintió las afirmaciones de la vegana. El joven ya protagonizó su propio video que grabó en respuesta a las activistas explicando, entre otras cosas, que "los gallos no violan a las gallinas" y las gallinas ponen huevos "cada 28 horas". El video fue compartido por el partido VOX y se hizo viral.

"Parece que los ganaderos somos unos explotadores de animales. Os voy a enseñar mi explotación avícola para que veáis cómo cuidamos a las gallinas", empezó. "Si no fuese por nosotros [los ganaderos], estas chicas veganas no comerían hierbas, porque para que los alimentos salgan del campo hace falta la mierda, hace falta el estiércol de las gallinas, así que los animales son imprescindibles", enfatizó, concluyendo en broma que en su explotación el único esclavo es él: "Si las gallinas estas que tengo yo tienen mala vida, que venga Dios y lo vea".

Nadie mejor que alguien del campo, que trabaja los siete días de la semana con los animales, para desmentir las chorradas de los falsos ecologistas



¡Viva el campo español y sus gentes! pic.twitter.com/tKzdV7lnRc — VOX (@vox_es) 2 de septiembre de 2019

En el 'Espejo Público' Fanny también afrontó críticas de la periodista María Jamardo por apoyar a Rodrigo Lanza, que asesinó a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España. "Haz lo que quieras en tu casa, pero que vengas a moralizar al resto humanizando a animales que no tienen personalidad cuando deshumanizas a personas, no me vas a dar ninguna lección moral", declaró.

RT