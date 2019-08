Una mujer de 28 años, residente en la ciudad uruguaya de Libertad, ha sido condenada por delito de "omisión a los deberes inherentes a la patria potestad", tras la muerte súbita de su bebé, durante una noche en la que salió de su casa para trabajar y dejó a su hija mayor, de 12 años, a cargo de sus otros tres niños.

La joven madre reconoció ante la fiscal local, Flavia Cedrés, que no debió haber dejado solos a sus hijos, pero explicó que se vio obligada a hacerlo "porque no tenía dinero", por lo que aceptó un trabajo de prostitución, una actividad ilegal en Uruguay.

La mujer ha sido condenada aunque la muerte del bebé fue inevitable y la presencia de la madre no hubiese cambiado nada, según los resultados del informe forense que dio a conocer Cedrés. Ese fallo de la justicia ha levantado un intenso debate en el país suramericano.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la reconstrucción de los hechos presentada ante el tribunal, la madre, llamada Natalie R., salió de su casa acompañada de una amiga, también trabajadora sexual, hacia las 23:00 horas del sábado 24 de agosto. "Yo dudaba en ir o no ir, me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui", expuso la mujer.

A las 3:00 horas de la madrugada del domingo, Natalie envió un mensaje de texto a su hija mayor preguntándole si todo estaba bien, y la niña respondió que sí. Sin embargo, hacia las 5:00 de la mañana, cuando la hija se levantó para cambiar a su hermano más pequeño, lo notó frío. Muy alertada, salió de la vivienda para pedir ayuda a una pareja de vecinos, que intentaron reanimar al bebé y lo llevaron al hospital de Ciudad del Plata. Allí los médicos solo pudieron constatar que el bebé había fallecido. La madre regresó a su casa a las 8:00 de la mañana.

"No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre"

En una rueda de prensa posterior a la audiencia judicial, la fiscal Cedrés reconoció la existencia de muchas versiones inexactas sobre los hechos, a los que se refirió como "una tragedia familiar". Sin embargo, recalcó que "no hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre". Según el informe forense, el cuerpo del niño carecía de signos de violencia, por lo que su muerte se atribuye a una causa natural.

La propia fiscal insistió en que no hay responsabilidad de la mujer en la muerte de su hijo, y señaló que aunque ella hubiera estado presente en su casa durante esa misma noche, el bebé tampoco se habría salvado.

Tras un acuerdo entre la fiscal y la defensora pública de la mujer, Claudia Balliero, la jueza condenó este lunes a la mujer por el mencionado delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, alegando que había dejado a tres menores al cuidado de su hija de 12 años.

El acuerdo permite, además, sustituir la pena de ocho meses de prisión —que correspondería originalmente al delito imputado— por un régimen de libertad vigilada, en el que la acusada debe cumplir con diversas obligaciones, como fijar su domicilio y no modificarlo sin previo aviso; no incurrir en conductas similares (es decir, no volver dejar solos a sus hijos durante la noches); recibir tratamiento psicológico y permitir que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) practique un seguimiento a los tres menores.

Desde el fallecimiento del bebé, los otros tres hijos viven provisionalmente con sus tíos, mientras el Juzgado de Familia de Montevideo delibera sobre quién tendrá en adelante la custodia de los menores.

"Patriarcado y clase"

Las diversas implicaciones éticas del caso y su condena han generado un agrio debate social, entre quienes culpan a la madre de los menores por negligencia y entre quienes ven un problema estructural, en el que destaca la ausencia de los padres de los niños y el hecho de que la mujer tomara una decisión arriesgada acuciada por su frágil economía.

Un bebé fallece por muerte súbita. Madre pobre, sola, a cargo de 4 hijos, es imputada. No lo causó, no podría haberlo evitado. Pero la patria potestad exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres. Esto no es justicia, es patriarcado y clase. https://t.co/5oD9kCSVEr — Fabiana Goyeneche (@Fabigoyen) 27 de agosto de 2019

Durante la audiencia judicial, la defensora Balliero cuestionó a una de las exparejas de la mujer sobre si ayudaba con alguna pensión alimenticia a su hija. El padre de la menor respondió que aportaba para los gastos solo cuando Natalie "lo necesita".

"Pero su hija precisa todos los meses que le cubran sus necesidades, no solo cuando lo madre lo necesita", replicó Balliero.

La directora del área de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, lamentó a través de su perfil oficial de Twitter la imputación de una "madre pobre, sola, a cargo de 4 hijos", por omisión de la patria potestad, y denunció que la normativa "exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres". "Esto no es justicia, es patriarcado y clase", concluyó.

Sistema de Cuidados

Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) para atender a niños, personas con discapacidad y adultos mayores, que dependen de la vigilancia de personas adultas cuando se encuentran trabajando.

Sin embargo, el responsable del Sistema de Cuidados, Julio Bango, reconoció en entrevista con El Observador que el caso de Natalie R. es "complejo" porque trabajaba de manera independiente y en la madrugada, por lo que "queda fuera de estos servicios", como los oficiales de Policía y el personal de salud.

"Hay miles de adolescentes que cuidan a sus hermanos o hijos", reconoció Bango. Para el titular del Sistema de Cuidados, la resolución judicial contra Natalie es un "disparate", porque se trató de un accidente.

