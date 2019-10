"Uno paga impuestos para sostener el sistema de salud pública y no puede sacar turno en el hospital porque no hay horas, no te atienden", describe Patricia, una comerciante de la ciudad de Los Andes, jefa de una de las tiendas que se encuentra en el mall de la calle Santa Teresa.

Si bien con menor espectacularidad que la que los medios mostraron respecto a las manifestaciones callejeras en Santiago, Valparaíso o Concepción, en la ciudad lindante con el paso fronterizo Los Libertadores también hubo marchas, protestas ciudadanas e incluso actos de vandalismos y saqueos de locales comerciales.

Patricia es una de las tantas chilenas que comparte el reclamo que se esconde atrás de las marchas, aunque no sus expresiones violentas. "Yo estoy de acuerdo con las protestas, he ido a las marchas con mi hija también", cuenta Patricia y subraya que el primer día que asistió a las movilizaciones vio violencia aunque "fue violencia causada por los carabineros".

La comerciante entiende que las manifestaciones van más allá de las posciones partidarias y que no cargan ni contra la derecha ni contra la izquierda. "Nos alzamos contra el Gobierno", lanza y detalla que por "Gobierno" hace referencia al sistema de "cobros, jubilaciones, educación".

Escuchala en el video para entender cómo es el costo de vida de un trabajador común en el país de Sebastián Piñera.

Esto pasa ahora en Chile