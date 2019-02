Un hombre planea demandar a sus padres por concebirlo sin su consentimiento

El movimiento antinatalista, que está en contra de la procreación y advierte que tener hijos no es moralmente correcto, gana adeptos en la India, donde un hombre de 27 años está dispuesto a demandar a sus propios padres por traerlo a este mundo "sin su consentimiento".

"Amo a mis padres, tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer", comenta Raphael Samuel, agregando que su vida "ha sido increíble", pero no le encuentra sentido a traer a alguien a este mundo y someterlo a las dificultades de la "escuela y a encontrar una carrera", especialmente "cuando no pidieron existir", publicó The Print.

En ese marco, envió un mensaje a los niños de su país: "Quiero decirles que no les deben nada a sus padres".

Samuel forma parte del llamado Movimiento Voluntario de Extinción Humana y comparte sus ideas en Nihilanand, su página de Facebook, donde deja mensajes como "tus padres te tuvieron en lugar de tener un juguete o un perro", "eres su entretenimiento" o "un buen padre pone al niño por delante de sus deseos y necesidades, pero un niño es en sí mismo un deseo del padre".

"Si un padre realmente sabe lo que es bueno para sus hijos, ¿por qué los tuvieron?", se lee en otro de los posteos en la red social, en la que también asegura que "la procreación es el acto supremo del mal".

Por otra parte, el movimiento también anunció en Facebook la convocatoria al primer encuentro nacional de antinatilistas, el próximo domingo, en la ciudad de Bangalore.

En tanto, Pratima Naik, que también forma parte del movimiento conocido como 'Paren de hacer bebés', pero que aún espera un nombre oficial, sostiene que este movimiento es "completamente voluntario y no violento". No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en este momento no es correcto", opina.

Entre los motivos para seguir esta tendencia mencionó evitar el mandato social de convertirse en padres, aliviar la presión sobre los recursos de la Tierra y, además, por la gran cantidad de niños que esperan ser adoptados.

RT