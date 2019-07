Un hombre confesó haber cometido un crimen que conmocionó al mundo hace 23 años

Uno de los sospechosos del asesinato de la pequeña JonBenét Ramsey, cometido en 1996, confesó ser el autor del crimen a través de cartas. El hombre aseguró que la muerte de la pequeña se trató de "un accidente".

Se trata de Gary Oliva de 54 años que actualmente cumple una condena de 10 años por posesión de pornografía infantil. De acuerdo a material entregado recientemente a la policía de Boulder en Colorado, Estados Unidos, el hombre confesó la muerte accidental de la menor en una serie de cartas enviadas a un ex compañero de colegio, según afirma la revista Rolling Stones que rescata una publicación de Daily Mail de enero de este año, según rescata el portal rockandpop.cl.

"Nunca amé a nadie como lo hice con JonBenét y, sin embargo, la dejé escapar, le rompí la cabeza y la vi morir", escribió Oliva en una carta a su ex compañero de clase, Michael Vail. "Fue un accidente. Por favor créeme. Ella no era como los otros niños", agregó.

En otra carta a Vail, Oliva escribió: “JonBenét me cambió por completo y me quitó todo mal. Solo con un vistazo a su hermoso rostro, su hermosa piel resplandeciente y su divino cuerpo, me di cuenta de que estaba equivocado al matar a otros niños. Sin embargo, por accidente ella murió y fue mi culpa".

El receptor de estas cartas, habló también con el medio inglés y confirmó las sospechas de la actuación de Oliva en el caso."Mis sospechas comenzaron cuando Gary me llamó en la noche del 26 de diciembre de 1996. Estaba sollozando y dijo: ‘Le hice daño a una niña'"… Yo traté de sacarle más información, pero lo único que me dijo fue que estaba en el área de Boulder, Colorado. El 27 de diciembre leí en la portada de los diarios sobre el asesinato e inmediatamente llamé al Departamento de Policía; les conté lo que sabía sobre Gary y lo que me había contado unos días antes, pero no me respondieron", dijo Vail, quien vive en Ventura, California.