Trump: "Los tuits son mi única forma de defensa"

En una entrevista emitida por la cadena C-SPAN el 30 de julio, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha asegurado que recurre a Twitter para defenderse ante lo que considera un trato denigrante sobre su figura por parte de los medios.

"Si tuviera una cobertura justa, no tendría que tuitear. Es mi única forma de defensa. Si la prensa me hiera una cobertura justa, no lo necesitaría", respondió al reportero Steve Scully al ser preguntado si su presidencia está unificando a la nación.

El presidente de EE.UU. ha asegurado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que es "la persona menos racista del mundo" ante las acusaciones que recibe al respecto. pic.twitter.com/h2BwcoDBvP — RT en Español (@ActualidadRT) 30 de julio de 2019

RT