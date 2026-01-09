Tensión en Venezuela: opositores le exigen a Delcy Rodríguez la liberación de todos los presos políticos

Live Blog Post

La oposición le exige a Delcy Rodríguez la liberación de los cerca de mil presos políticos

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra -según dos ONG locales- oscila entre 800 y 1.000.

A través de su cuenta en X, la PUD indicó que desde la 1, hora local de este viernes, no ha recibido "ningún reporte de nuevas liberaciones", después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves nuevas excarcelaciones, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo.

"Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos", agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Venezuela El Helicoide EFE

El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente Donald Trump de dirigir una transición en el país y la venta de su petróleo.

Hasta ahora, la ONG Foro Penal informó que solo ha confirmado la excarcelación de ocho personas, entre ellas el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió "información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica".

Foro Penal contabiliza en Venezuela 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre del año pasado, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra a 1.011.