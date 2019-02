"Se trataría de un caso de negligencia grave", dice un experto

"Se trataría de un caso de negligencia grave ante una operación comercial ilegal según los datos que existen hasta ahora", afirma Juan del Azar, piloto de jets ejecutivos, que cruzó unas 400 veces -con buen y mal tiempo- la ruta aérea entre Francia y Gran Bretaña en el Canal de la Mancha, el lugar donde en la tarde del domingo, tras un rastreo submarino, encontraron los restos del avión que trasladaba al futbolista Emiliano Sala. La gran pregunta ahora es por qué ese vuelo terminó en el fondo del mar y consultado por Clarín, Juan del Azar explicó lo siguiente:

"Como en toda investigación hasta que no haya información oficial sólo podemos especular y atar cabos de lo que ha sido publicado. Pero todo indica que había una operación que no debería haber existido y un piloto no calificado para volar en las condiciones que había en esa noche. Lo que sabemos es que el piloto pide un descenso. A esa ruta yo la he volado 400 veces por lo menos. No es una ruta que tenga nada especial de difícil. Es un cruce sobre agua. La razón para pedir el descenso, según especulaba la comunidad de aviación, era porque el avión estaba juntando hielo. Pero la información que conseguimos ahora es que este piloto no estaba autorizado para volar por instrumentos. Si ese es el caso, puede haber sido más sencillo. Puede haber sido sencillamente un caso de estar en una nube, no saber volar con instrumentos y tener lo que se llama espacial disorientation en inglés".

"Es mucho más probable que haya tenido un problema de desorientación espacial. Es llamativo: tu cuerpo te da señales erróneas en ese momento. Tu cuerpo te dice que el avión está subiendo y el avión está cayendo y viceversa. Entonces lo único que es válido son los instrumentos. Es algo muy rutinario pero es algo para lo cual un piloto debe tener la licencia, el entrenamiento y demás. El fondo de la cuestión acá es que esto no era una operación comercial, no era un taxi aéreo. Esto era una operación que ,por todos los datos que tenemos, suena cada vez más a una operación comercial ilegal. Porque la aviación es muy segura en lo que es comercial. En lo que es la aviación privada depende: puede ser muy segura o muy insegura. Hay mucha libertad, algo que las operaciones comerciales no admiten. Acá hay un avión de registración americana, un piloto no tenía una licencia para un avión americano y que tenía una licencia para volar en Inglaterra en condiciones visuales. Y, de golpe, está metido en una nube, con hielo en un espacio aéreo en el cual no está autorizado para volar".

"La mayoría de la gente que vuela privadamente, vuela con una balsa. Aparentemente este avión no la tenía. No lo sabemos. Pero por la información que está saliendo poco a poco está indicando que esto se presentó como una operación comercial cuando no lo era".

"Acá tenemos un piloto británico, espacio aéreo británico -en el borde entre Inglaterra y Francia- y entonces están involucrada Francia e Inglaterra. Y es un avión registrado en Estados Unidos, con matrícula americana, con una N, entonces ahí está involucrado el FBI, la NTSB. Tenemos que esperar más información. Por ahora sólo se puede especular. Pero si esto es una operación comercial ilegal se trataría de un caso de negligencia muy grande. Es que si es una operación privada no se puede cobrar. Es ilegal. Lo máximo que se puede hacer es dividir los costos de un viaje, pero no se puede cobrar, aun con una licencia comercial. La licencia comercial de un piloto lo autoriza a volar en una operación comercial, que está regulada por normas muy estrictas". / Fuente: Clarín