Rusia aclaró que no estudia conceder asilo a Nicolás Maduro

"Este tema no figura de ninguna manera" en la agenda, ha zanjado este jueves el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los periodistas. No obstante, ha afirmado que la posición de Moscú sobre la crisis venezolana "no ha cambiado" y pasa por tachar de "inadmisible" cualquier intervención exterior.