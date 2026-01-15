Reino Unido dice que Rusia ha sufrido 1,2 millones de bajas en Ucrania

Según los servicios de Inteligencia de Reino Unido. Rusia sufre más de 1,2 millones de bajas desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a que Rusia ha sufrido más de 1,2 millones de bajas desde que comenzó la invasión de Ucrania, cuando queda poco más de un mes para que se cumpla el cuarto aniversario de su inicio por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total", ha señalado el Ministerio de Defensa británico, que precisa que en 2025 Moscú habría sufrido alrededor de 415.000 bajas (entre muertos y heridos), lo que supone la segunda cifra anual más alta desde 2022.

Londres ha incidido en que esta cifra "representa una ligera disminución con respecto a las aproximadamente 430.00 bajas que Rusia sufrió en 2024", cuando registró la cifra anual más alta, reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en sus redes sociales.

Rusia y sus avances en el frente La tasa media diaria de bajas de Rusia durante diciembre de 2025 ha alcanzado los 1.130, según informaciones del Estado Mayor de Ucrania, lo que representa el cuarto aumento mensual consecutivo.

La media diaria entre agosto y diciembre de 2025 fueron las más bajas registradas desde abril de 2024.