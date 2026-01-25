Registran al menos dos muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Una intensa tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos ya dejó al menos dos muertos por hipotermia en el estado de Luisiana.

Las consecuencias de la histórica tormenta invernal que afecta a amplias regiones de Estados Unidos comienzan a reflejarse en cifras trágicas. El Departamento de Salud de Luisiana informó este domingo al mediodía que dos hombres murieron a causa de hipotermia en la parroquia de Caddo, ubicada en el extremo noroeste del estado.

Según precisaron las autoridades sanitarias, el forense local confirmó que ambos fallecimientos estuvieron directamente relacionados con las severas condiciones climáticas provocadas por la tormenta. No obstante, aclararon que no se brindarán más detalles sobre la identidad ni las circunstancias específicas de las muertes.

Nevada Estados Unidos La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos X Investigaciones en Nueva York En paralelo, la ciudad de Nueva York reportó el hallazgo de cinco personas muertas durante la jornada del sábado. La policía local indicó que se investiga si los decesos estuvieron vinculados a la ola de frío extremo que afecta a la región. Al menos tres de las víctimas eran personas en situación de calle y no pudieron ser identificadas de inmediato.

Entre los fallecidos se encuentran un hombre de 67 años y una mujer de 64, cuyas causas de muerte serán determinadas por el médico forense. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue quien dio a conocer inicialmente la información a través de una publicación en la red social X.