Ráfaga de tiros y pánico en los alrededores de la Casa Blanca: Trump estaba en el Salón Oval

Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.

No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido.

Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

Los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados responder al incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/selinawangtv/status/2058312115098697760&partner=&hide_thread=false I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

La reportera Selina Wang describió la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que se encontraba grabando un video con su teléfono cuando comenzaron los disparos. “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió, al tiempo que indicó que el personal de seguridad les instruyó correr de inmediato hacia el interior.

De acuerdo con información de medios internacionales, el presidente Donald Trump permanecía dentro de la Casa Blanca en el momento del episodio, mientras mantenía reuniones vinculadas a negociaciones internacionales, entre ellas un posible acuerdo con Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EricLDaugh/status/2058320881391210787&partner=&hide_thread=false HOLY SMOKES. The shooter unleashed gunfire toward the White House, Secret Service FIRED BACK and took down a gunman — Fox News



"They were shot. The Secret Service returned fire."



Wow.



THANK YOU, SECRET SERVICE



Keeping Trump and those around him safe at all costs. pic.twitter.com/dcHiNTnguK — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026

Reporteros de la agencia AFP señalaron que inmediatamente después de los hechos se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. Fuerzas policiales y distintos organismos federales se movilizaron rápidamente, mientras se procedía a acordonar accesos clave en torno al perímetro de la Casa Blanca.

Asimismo, efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el ingreso a áreas restringidas como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

El episodio generó preocupación tanto en el ámbito político como mediático, dado el nivel de seguridad que habitualmente rodea al complejo presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FaytuksNetwork/status/2058317061047062992&partner=&hide_thread=false New footage of the shooting near the White House pic.twitter.com/aTDtFD2onU — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) May 23, 2026