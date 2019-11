Quién es John Cobin, el hombre que originó los incidentes en Reñaca

El domingo a la tarde se registraron violentos incidentes en la ciudad chilena de Reñaca cuando un hombre abrió fuego contra un grupo de 5.000 manifestantes que participaban de una protesta pacífica en la playa e hirió a uno de ellos.

El hombre en cuestión fue detenido e identificado como John Cobin, un estadounidense de 57 años radicado en Chile que reivindica a Pinochet, se presenta como libertario y se define como "la persona más neoliberal de Chile". Cobin hoy sería imputado por homicidio frustrado.

Fue el propio Cobin quien a través de un streaming por YouTube se atribuyó la autoría de los hechos, asegurando que actuó en defensa propia. “John Cobin aquí, la voz libertaria. La PDI está aquí en mi casa y me están arrestando”, comienza la transmisión.

El hombre continúa su relato señalando que, cuando ocurrió el hecho, se encontraba de vuelta del campo de tiro, en donde practicó con el arma que posee legalmente.

Estacionar en Viña del Mar y Reñaca será gratuito todo el verano

“Cuando pasaba por el centro de Reñaca, pasé junto a la playa y, mientras lo hacía, mi auto estaba rodeado de una turba de gente que comenzó a mover el auto mientras manejaba cuidadosamente. No iba rápido y no iba a pasar por encima de nadie, pero no me iba a quedar y dejar que le hicieran algo a mi camioneta”, explicó Cobin.

“Y cuando hice eso (avanzar), ellos comenzaron a golpear y atacarme, así que para poder defenderme saqué mi arma y la cargué y me preparé para ser atacado”, completó su relato Cobin.

John Cobin se atribuyó el ataque que originó los incidentes en Reñaca.

Según su testimonio, disparó en cuatro ocasiones y es consciente de que hirió a un hombre. Sin embargo, sostiene que no hizo nada malo y que se estaba defendiendo.

“Tuve miedo por mi vida al ser atacado por una turba violenta. Por suerte tenía mi arma para defenderme y con el segundo tiro pude asustarlos y volver al auto rápidamente para poder salir de ahí”, completó Cobin.