Putin habló con Trump por Irán y este le dio una sorpresiva respuesta

Live Blog Post

Putin le ofrece ayuda a Donald Trump y le da una insólita respuesta apuntando a la situación en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin habló en comunicación telefónica con el mandatario americano, Donald Trump con el propósito de ser parte del pacto de cese al fuego entre Irán e Israel. "'Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le dije: ‘No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo’", fue la insólita respuesta que contó que le dio Donald Trump a su par ruso.

El último textual del mandatario republicano se adjunta a la necesidad de Trump en intervenir en la guerra de Rusia y Ucrania. “Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia”, declaró Donald Trump.