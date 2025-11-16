Presenta:
Miles de chilenos acudieron a las urnas este domingo.
Primeros resultados oficiales en Chile: Jeannete Jara está al frente con el 31,3% de los votos

La candidata de izquierda Jeannette Jara lideró las encuestas previas a la elección, pero no le alcanzarían los votos para ganar en primera vuelta. Los primeros ponen arriba a la candidata del oficialismo.

Los candidatos presidenciales de Chile acudieron este domingo a votar en una elección marcada por la incertidumbre, las largas filas y un clima político tensionado por los llamados de la ultraderecha a unirse en un balotaje contra la aspirante de izquierda, Jeannette Jara.

Según información obtenida por EFE, Jara lidera las encuestas, pero no alcanzaría el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta. El escenario más probable apunta a un balotaje el próximo 14 de diciembre, donde la candidata oficialista se enfrentaría al segundo más votado, un puesto que se disputan los ultraderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

A su vez, Kast, abogado ultraconservador que perdió contra Gabriel Boric en 2021, afirmó que apoyará “a la lista distinta a la del Gobierno” si no pasa a segunda vuelta. “Los chilenos tienen muy claro que quieren alternancia y esperan unidad”, expresó.

Los primeros resultados oficiales muestran a Jeannete Jara ganando en Chile

El Servicio Electoral (ServEl) de Chile dio a conocer el primer número oficial, que muestra como ganadora a la candidata del oficialismo, Jeannete Jara, con el 31,3 por ciento de los votos.

Se trata de los datos preliminares, ya que recién fueron escrutados el 1,6 por ciento de las mesas habilitadas este domingo.

Según esas cifras, en segundo lugar y con posibilidad de entrar en el balojate se ubicaba el candidato republicano José Antonio Kast con el 23,27 por ciento, y en tercer puesto Evelyn Matthei con el 15,54.

En tanto, le seguían Franco Parisi (13,62), Johannes Kaiser (13,32%), Harold Mayne-Nicholls (1,30%), Marco Enríquez-Ominami (0,97%) y Eduardo Artés (0,65%).

Jeannete Jara lidera en los votos que llegan a Chile desde el exterior

Las elecciones en Chile cerraron este domingo y antes de los resultados oficiales comenzaron a conocerse los datos del voto en el extranjero, donde se imponía con ventaja la candidata oficialista Jeannete Jara.

De acuerdo a los primeros resultados que llegan a Chile, Jara se quedaba con victorias con Nueva Zelanda, Corea, Japón y Australia.

En tanto, el candidato republicano José Antonio Kast se imponía en Malasia y en Filipinas, aunque se trata de dos padrones de escaso peso electoral.

Jeannette Jara
Cerraron los comicios y hay expectativa

Las elecciones presidenciales de Chile finalizaron este domingo y los principales candidatos aguardan los primeros resultados oficiales.

La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, informó que los datos se conocerán después de las 20.

La ultraderecha anticipa una alianza contra la izquierda

Las fuerzas políticas que reivindican el legado de la dictadura de Augusto Pinochet han mostrado una inédita cohesión. Tanto Kast como Kaiser confirmaron que se respaldarán mutuamente si uno de ellos queda fuera del balotaje.

elecciones chile

Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario y considerado el “fenómeno” de esta elección, aseguró: “Tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal gobierno”, dijo tras emitir su voto.

Jeannette Jara, favorita y defensora del consenso

La última en votar fue Jeannette Jara, la candidata del oficialismo, quien encabeza una coalición progresista “la más amplia de la historia”, que une desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.

Jara llamó a la responsabilidad electoral: “No da lo mismo a quién se vota. El odio y el temor no sirven para gobernar un país. Para gobernar se necesita capacidad de acuerdo”, sostuvo.

elecciones chile

La incógnita Matthei y el rol de la derecha tradicional

Una figura clave en el panorama político es Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional, que fue favorita durante meses pero cayó al cuarto lugar en las encuestas. Matthei ha evitado revelar a quién respaldará en caso de una segunda vuelta, lo que agrega incertidumbre al futuro político inmediato.

Una elección con voto obligatorio

La jornada electoral se desarrolla por primera vez con voto obligatorio en una presidencial, lo que ha generado largas filas en numerosos centros de votación.

Con un escenario fragmentado y una izquierda que llega fortalecida pero sin poder asegurar un triunfo inmediato, Chile se encamina a semanas decisivas donde las alianzas, especialmente en la derecha, serán determinantes para el balotaje.

