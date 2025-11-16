Primeros resultados oficiales en Chile: Jeannete Jara está al frente con el 31,3% de los votos

Los primeros resultados oficiales muestran a Jeannete Jara ganando en Chile
El Servicio Electoral (ServEl) de Chile dio a conocer el primer número oficial, que muestra como ganadora a la candidata del oficialismo, Jeannete Jara, con el 31,3 por ciento de los votos.
Se trata de los datos preliminares, ya que recién fueron escrutados el 1,6 por ciento de las mesas habilitadas este domingo.
Según esas cifras, en segundo lugar y con posibilidad de entrar en el balojate se ubicaba el candidato republicano José Antonio Kast con el 23,27 por ciento, y en tercer puesto Evelyn Matthei con el 15,54.
En tanto, le seguían Franco Parisi (13,62), Johannes Kaiser (13,32%), Harold Mayne-Nicholls (1,30%), Marco Enríquez-Ominami (0,97%) y Eduardo Artés (0,65%).