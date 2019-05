Pokémon anuncia un nuevo juego: para pasarlo debes dormir lo suficiente

The Pokémon Company (uno de los desarrolladores del popular juego Pokémon Go) ha presentado en una rueda de prensa una nueva aplicación que se llama Pokémon Sleep. Se trata de un juego interactivo donde los usuarios pueden ganar puntos a través de un sueño largo y saludable, informa Reuters.

Según los desarrolladores, el objetivo de Pokémon Sleep es ayudar a los jugadores a querer dormir más. La aplicación monitorea las fases del sueño del usuario y le da los puntos correspondientes.

Un video promocional muestra el dispositivo Pokémon Go Plus, que parece un pokeball (esfera que usan los jugadores de Pokémon Go para atrapar pokémones). El mismo rastrea las fases del sueño usando un acelerómetro y transmite los datos a un teléfono inteligente a través de Bluetooth.

El lanzamiento de Pokémon Sleep está programada para 2020.

RT.