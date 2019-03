Piñera: "Si hacemos un buen gobierno, el próximo será de nuestra alianza"

"A un Gobierno se le mide por si cumple o no con sus compromisos y si entrega un país mejor que el que recibió. Pero también por si es capaz de entregar la posta a una persona de su misma coalición, que pueda continuar con el proyecto", remarcó Piñera.

El mandatario habló en un acto de la alianza “Chile Vamos", la coalición con la que llegó al Ejecutivo y que festejó el primer aniversario de su segundo mandato presidencial, que se cumplirá el lunes.

Para Piñera, si logra una buena gestión favorecerá que “una persona de la coalición pueda tomar las banderas y continuar con esta misión", consignó la agencia EFE

Al repasar su tarea en el Palacio de La Moneda, Piñera subrayó que en materia económica, su misión era "rescatar al país de una senda de frustración y estancamiento y ponerlo nuevamente en el camino del progreso y del desarrollo".

"Nuestra acción durante el primer año se ha enfocado en cumplir lo que prometimos en campaña. Nos hicimos cargo de grandes urgencias y necesidades de los chilenos, como poner orden en nuestra casa en materia de migración", aseguró.

También subrayó su propuesta de reemplazar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por una nueva organización llamada Prosur, iniciativa cuestionada por el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien la calificó de ideológica y contraria a lo que la región necesita.

"Algunos dicen que es un foro con ideología; no señor, y no sigan repitiendo lo que saben que no es verdad. Y si eso es ideología, me siento orgulloso de ser consecuente con impulsar un principio que ha sido de los más hermosos y nobles de la política exterior chilena, nuestro férreo compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, que no reconocen fronteras ni límites", dijo.