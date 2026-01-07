Presenta:
corina machado
En Vivo

Pese a las dudas de Donald Trump, Corina Machado aseguró que está lista para gobernar

A cinco días de la caída del exdictador Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta un clima de alta tensión política con Delcy Rodríguez como presidenta interina.

MDZ Mundo

La incertidumbre y la presión internacional marcan el quinto día después de la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez al frente del país como presidenta interina y con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, vigilando de cerca la sucesión del poder para garantizar que el proceso se desarrolla de forma moderada y sin nuevas confrontaciones armadas.

Rodríguez fue designada oficialmente como jefa del Ejecutivo tras la orden de la Corte Suprema venezolana y el respaldo del alto mando militar local, en un marco de fuerte supervisión y presión externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Washington estará atento al desarrollo del proceso político y ha manifestado que la transición debe ser moderada y ordenada, con un enfoque en la estabilidad y el fin de posibles nuevas confrontaciones armadas en el país caribeño.

Live Blog Post

Corina Machado asegura que está lista para gobernar Venezuela pese a las dudas de Donald Trump

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró estar preparada para gobernar Venezuela y que su coalición tiene la legitimidad para hacerlo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda su liderazgo en medio de la transición política que vive el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

corina machado

Machado, exlegisladora y figura prominente del antichavismo, sostuvo en una entrevista con el canal estadounidense CBS que los ciudadanos venezolanos ya “han elegido” a quienes deberían asumir el gobierno tras la salida de Maduro, y subrayó que su coalición está “lista y dispuesta a servir a nuestro pueblo”.

La dirigente recordó que, durante las elecciones presidenciales de 2024, ella ganó las primarias opositoras, pero fue impuesta la candidatura del diplomático retirado Edmundo González luego de que el Gobierno de Maduro le prohibiera postularse. A pesar de ello, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como presidente electo tras cuestionarse el recuento de votos oficial.

Live Blog Post

Estados Unidos le exigió a Diosdado Cabello colaborar con la transición

diosdado cabello

Estados Unidos intensificó su supervisión sobre la transición política en Venezuela al exigir al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que coopere con la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez y no ponga en riesgo la estabilidad del país. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para gestionar el cambio de poder tras la captura del exlíder chavista Nicolás Maduro, durante una operación militar dirigida por Estados Unidos a principios de enero de 2026.

Leé la nota completa...

Live Blog Post

Estados Unidos intenta interceptar un buque petrolero ruso y crece la tensión

Estados Unidos intenta interceptar un petrolero ruso en el Atlántico Norte. Según informa The Wall Street Journal (WSJ) el Kremlin envió un submarino para escoltar el barco, que intenta llegar a tiempo para evitar el abordaje de las tropas norteamericanas.

Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú envió un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

Leé la nota completa...

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos