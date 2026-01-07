Pese a las dudas de Donald Trump, Corina Machado aseguró que está lista para gobernar
A cinco días de la caída del exdictador Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta un clima de alta tensión política con Delcy Rodríguez como presidenta interina.
La incertidumbre y la presión internacional marcan el quinto día después de la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez al frente del país como presidenta interina y con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, vigilando de cerca la sucesión del poder para garantizar que el proceso se desarrolla de forma moderada y sin nuevas confrontaciones armadas.
Rodríguez fue designada oficialmente como jefa del Ejecutivo tras la orden de la Corte Suprema venezolana y el respaldo del alto mando militar local, en un marco de fuerte supervisión y presión externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Washington estará atento al desarrollo del proceso político y ha manifestado que la transición debe ser moderada y ordenada, con un enfoque en la estabilidad y el fin de posibles nuevas confrontaciones armadas en el país caribeño.