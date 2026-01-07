Pese a las dudas de Donald Trump, Corina Machado aseguró que está lista para gobernar

Live Blog Post

Corina Machado asegura que está lista para gobernar Venezuela pese a las dudas de Donald Trump

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró estar preparada para gobernar Venezuela y que su coalición tiene la legitimidad para hacerlo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda su liderazgo en medio de la transición política que vive el país tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

corina machado

Machado, exlegisladora y figura prominente del antichavismo, sostuvo en una entrevista con el canal estadounidense CBS que los ciudadanos venezolanos ya “han elegido” a quienes deberían asumir el gobierno tras la salida de Maduro, y subrayó que su coalición está “lista y dispuesta a servir a nuestro pueblo”.

La dirigente recordó que, durante las elecciones presidenciales de 2024, ella ganó las primarias opositoras, pero fue impuesta la candidatura del diplomático retirado Edmundo González luego de que el Gobierno de Maduro le prohibiera postularse. A pesar de ello, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como presidente electo tras cuestionarse el recuento de votos oficial.