¿Para qué sirve la próstata? (y otras 6 importantes cosas que debes saber sobre esta glándula masculina)

Si eres hombre tienes una próstata. Seguramente no la has visto ni la has sentido, pero ahí está, y juega un rol fundamental en tu vida. A partir de los 40 años todos los hombres deben prestarle especial atención.