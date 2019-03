Un obispo mendocino contra "la policía del lenguaje" en temas de género

El Día de la Mujer sirvió para la polémica, además de para la visualización de la cuestión de género. Mientras la Iglesia denosta esta última postura, a la que califica de "ideológica", recibe a su vez "palos" por su lenguaje, que es tildado de "machista", "retardatario" y hasta de "medieval".

El pontífice argentino Jorge Bergoglio, Francisco, no quedó afuera de la polémica. diPor Twitter jo que las mujeres “embellecen al mundo” y destacó “el valor de donarse”. Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos usuarios de la red social celebraron el mensaje con el cual el Papa quiso saludar a las mujeres ensalzaron, pero la mayoría lo criticó duramente. Y esto ocurrió no sólo en Argentina, donde la Iglesia tuvo un rol importante en el debate por el aborto del año pasado.

"¿A quién me tengo que donar/regalar?", se preguntó @elita19ok. Sobre esto mismo, qué significa donarse, escribió @la_mar_mariana. Otros usuarios recordaron que las mujeres no son "adornos" ni "incubadoras", y pidieron la legalización del aborto.

La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse. #InternationalWomensDay — Papa Francisco (@Pontifex_es) 8 de marzo de 2019

Sin embargo, el obispo de San Francisco, Córdoba, el sacerdote mendocino Sergio Buenanueva, intentó tender un puente entre las posiciones: admitió que la Iglesia a veces atrasa, pero criticó a quienes denominó "policías del lenguaje".

Desde Facebook, Buenanueva afirmó que "es cierto que algunos mensajes por el Día de la Mujer usan un lenguaje, digamos así, un poco superado. También algunos mensajes eclesiásticos...". Sin embargo, dijo que "lo que me hace correr un frío por la espalda, sin embargo, no es eso, sino que tengamos que autocensurarnos porque, hoy por hoy, hay una suerte de ´policía del lenguaje´que está dispuesta a castigar a quien no utiliza determinados términos, conceptos o eslóganes".

"Las ideologías son tan brutales como sesgadas y dogmáticas. Roban la libertad. ¿Es posible encontrar un punto de encuentro real y concreto entre las personas que esté más allá de las ideologías?", escribió el jerarca de la iglesia católica, que es miembro del Consejo Episcopal Argentino (CEA).

Agregó al final que "por eso, creo que tenemos que volver a Jesús y su modo de mirar las cosas. Antes que ideas, lo que Él tiene delante -y en su corazón- son personas, especialmente si heridas, vulneradas y vulnerables.Ese camino de Jesús y del Evangelio ha de ser el de quienes intentamos vivir como discípulos suyos".