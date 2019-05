¿Hará el Papa un anuncio sobre las diaconisas el 10 de mayo?

¿Hará el Papa Francisco un anuncio sobre las diaconisas el próximo 10 de mayo? Hay quien ya especula con la posibilidad, sobre todo porque ese día está previsto que el pontífice reciba a la Unión Internacional de Superioras Generales, el mismo grupo a que prometió en 2016 que establecería una comisión internacional para investigar los antecedentes históricos de ese ministerio femenino que acabaría entregando su informe final a Bergoglio las pasadas Navidades.

"Yo no sé qué pasará. Pero hombre, si yo fuera Papa, no querría entrar en una sala con mil monjas y no contestar a la pregunta", dijo la teóloga estadounidense Phyllis Zagano al National Catholic Reporter a propósito de la venidera cita del Papa y las religiosas. Lo que opina Zagano tiene mucho peso. No solo era la profesora de religión en la Universidad Hofstra de Nueva York una de los miembros de la comisión del Vaticano sobre el diaconado femenino. También sigue en contacto con asesores cercanos al Papa, a quienes dice, según su propia admisión, que Francisco "ya no puede posponer más la cuestión".

Teóloga y miembro de la comisión, Phyllis Zagano: "Yo no sé qué pasará. Pero hombre, si yo fuera Papa, no querría entrar en una sala con mil monjas y no contestar a la pregunta"

¿Hará el Papa Francisco un anuncio sobre las diaconisas el próximo 10 de mayo? Hay quien ya especula con la posibilidad, sobre todo porque ese día está previsto que el pontífice reciba a la Unión Internacional de Superioras Generales, el mismo grupo a que prometió en 2016 que establecería una comisión internacional para investigar los antecedentes históricos de ese ministerio femenino que acabaría entregando su informe final a Bergoglio las pasadas Navidades.

"Yo no sé qué pasará. Pero hombre, si yo fuera Papa, no querría entrar en una sala con mil monjas y no contestar a la pregunta", dijo la teóloga estadounidense Phyllis Zagano al National Catholic Reporter a propósito de la venidera cita del Papa y las religiosas. Lo que opina Zagano tiene mucho peso. No solo era la profesora de religión en la Universidad Hofstra de Nueva York una de los miembros de la comisión del Vaticano sobre el diaconado femenino. También sigue en contacto con asesores cercanos al Papa, a quienes dice, según su propia admisión, que Francisco "ya no puede posponer más la cuestión".

Puede que Zagano no sepa a ciencia cierta lo que hará el Papa, pero según la teóloga hay "indicios" de que Francisco dé su visto bueno a la reintroducción de las diaconisas en la Iglesia.

l primero, su silencio: Bergoglio nunca ha descartado la idea por completo. Como tampoco lo ha hecho otras Congregaciones y Comisiones del Vaticano, que según la profesora "nunca han dicho que no, pero nunca han dicho que sí".

El segundo, el hecho de que el Documento preparatorio para el Sínodo sobre la Amazonía de este otoño haya incluido la observación de que "es preciso identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica". Fraseología esta de "ministerio oficial" que, según Zagano, solo puede referirse al ministerio ordenado.

Y el tercer indicio para Zagano: la preponderancia de pruebas históricas de que había diaconisas en la Iglesia desde su etapa primitiva hasta el siglo XII. Como explicó la teóloga en una charla reciente:

La abrumadora cantidad de pruebas literarias, epigráficas e históricas con respecto a las mujeres diaconisas indica que hay aún más datos sobre ellas, especialmente más liturgias de ordenación, ya sea sin descubrir o perdidas permanentemente, pero sabemos que existieron. Sabemos que fueron ordenadas por obispos y que sirvieron a estos obispos en capacidades ministeriales.

Creo que tanto la Iglesia como el mundo están afirmando progresivamente que las mujeres están hechas a imagen y semejanza de Dios. Parecería, entonces, que es completamente posible que nada restrinja a las mujeres de la ordenación diaconal.

Cameron Doody en Religión Digital.