Grupo repudia el plan del Vaticano para luchar contra los abusos

Desde el jueves 21 hasta este lunes se lleva a cabo en Roma el Encuentro sobre Protección de Menores, con la participación titulares de conferencias episcopales y obispos, con el fin de dar a conocer nuevas normativas y códigos legales destinados a proteger a los menores en la iglesia católica y prevenir los abusos, informó Aci Prensa.

El ex vocero del Vaticano, Federico Lombardi, fue el moderador de ese encuentro. Y anticipó que sobre el tema abusos “se acompañará de una nueva ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y de líneas guía para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano sobre esa materia” y además, la publicación de un "vademécum que ayude a los Obispos del mundo a comprender claramente sus deberes y sus obligaciones”.

Dijo que el papa Francisco "manifestó la intención de favorecer el nombramiento de personas competentes que ayuden a las conferencias episcopales y a las diócesis que se encuentren en dificultades para afrontar los problemas y realizar iniciativas para la protección de menores”.

Además anticipó un dato importante: reformar el secreto pontificio.

“El secreto pontificio sirve para garantizar la libertad de la Iglesia, pero en el caso de abusos sexuales esto no se puede aplicar. Es contraproducente y, por lo tanto, requiere una reforma. No se trata de un valor absoluto, no estamos hablando del secreto de confesión, se puede negociar”, explicó.

El ex vocero del Vaticano anunció que este lunes 25 de febrero, “el Comité organizador se reunirá con los Responsables de la Curia Romana que han participado en el Encuentro, con el fin de establecer a partir de ahora el trabajo necesario para dar continuidad".

Rechazo local

La ONG Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina emitió un comunicado repudiando el Encuentro sobre Protección de Menores realizado en Roma:

Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. El objetivo de esta cumbre era la protección de los menores dentro de la iglesia en todos los ámbitos en que ésta incide en la vida de niñas, niños y adolescentes. Pero este objetivo se desenfoca y pierde valor al concluir que la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima tanto que la incidencia de la iglesia resulta siendo mínima, lo que se opone de plano a la organización de una cumbre mundial para tratarla. El trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante que tuvieron las víctimas – no permitiéndoles el debate “cara a cara”, dentro de las deliberaciones – demuestra el alto grado de miseria y cobardía de todos y cada uno de los jerarcas. También el desprecio y la cosificación de estas, tratadas como parias, verdaderos ajenos a lo que se estaba abordando. Estas acciones implican un retroceso sustancial ya que muchas víctimas dispuestas a denunciar pueden desistir de hacerlo y retrasarán o postergarán definitivamente su proceso de recuperación".

Encubrimientos

En Roma, Federico Lombardi se refirió a los casos de abuso en los que hubo encubrimiento por parte de la iglesia:

“El abuso de los menores es un delito muy serio, pero el encubrimiento también lo es. Y creo que esto (en el Encuentro sobre Protección de Menores) se ha dejado muy claro. Ahora ya no hay vuelta atrás. Durante décadas nos centramos en el delito, pero ahora asumimos que también el encubrimiento es un delito igual”.

