El Vaticano creó su primer equipo de fútbol femenino

El Vaticano creó el primer equipo femenino de fútbol de su historia y se estrenará en un partido el próximo 26 de mayo frente a la sección femenina de la AS Roma. El equipo está íntegramente formado por empleadas, esposas e hijas del personal, informa The Guardian, y estará dirigido por la responsable de la Asociación de Mujeres en el Vaticano, Susan Volpini.

El representante de la sección deportiva del Vaticano, Danilo Zennaro, explicó en el citado medio que "hemos tenido un equipo masculino durante 48 años, por lo que fue justo ofrecer la posibilidad a las mujeres que trabajan en el Vaticano para practicar este deporte".

Zennaro también aseguró que “el papa Francisco ha dado un impulso considerable a las mujeres dentro del Vaticano, por lo que esta iniciativa es una extensión de este impulso”.

La delantera camerunesa Eugene Tcheugoue será la estrella del equipo, que no podrá participar en partidos oficiales internacionales al no ser miembro FIFA. No obstante, el organismo celebró la iniciativa a través de la cuenta de redes sociales del Mundial femenino, que se disputa este verano en Francia.