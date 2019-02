El Papa defiende la implicación de la Iglesia en política, pero sin "militar en ningún partido"

"El compromiso político para un religioso no significa militar en un partido político", ha indicado mientras que ha matizado que "la tarea es estar sobre las partes". Para el Papa, en América Latina "no siempre ha habido madurez política". En todo caso, ha afirmado que el rol del religioso no en política no es el de quien "se lava las manos", sino como uno "que acompaña las partes para que lleguen a una madurez, aportando el punto de vista de la doctrina cristiana".