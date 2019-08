"No tiene mucho seso": tiró electrodomésticos por un barranco, lo filmó y perdió su trabajo

Un español fue multado con 45 mil euros y despedido de su trabajo tras tirar por un barranco una lavadora y una heladera, acción que filmó. Además debió buscar los pesados electrodomésticos del lugar al que habían caído.

El empleado del Centro Comercial Almanzora de Olula del Río fue captado en dos videos mientras arrastró los electrodomésticos desde la camioneta que conducía hacia el acantilado, cuenta Infobae.

En ambas grabaciones el empleado toma el refrigerador y la lavadora para arrojarlos sin mucho esfuerzo, por lo que los aparatos se desplomaron entre el ambiente deshabitado.

La Guardia Nacional informó que al revisar los dos clips encontraron la identidad del hombre y el Servicio de Protección de la Naturaleza levantó un acta contra la compañía porque halló que carecía de justificantes de eliminación de residuos desde hace 10 años.

El portavoz de la institución de seguridad mencionó que estos electrodomésticos "pueden contener elementos peligrosos como gases perjudiciales para la capa de ozono y que una emisión continuada puede conllevar daños perjudiciales para el medio ambiente".

El Centro Comercial Almanzora fue acreedor a una sanción de 300.000 euros, dinero que según Pedro Ibáñez, gerente de la empresa, podría dejarlos en la quiebra.

"Es una persona que no tiene mucho seso, lo hemos despedido y nos ha dolido porque él necesitaba trabajar, pero le hemos tenido que echar no solo por el giro (legal) que ha tomado la situación, sino porque nosotros no tiramos los electrodomésticos, tenemos un gestor", dijo Ibáñez a El Español.