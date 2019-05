No le dio propina, pero el mozo de una pizzería le devolvió un cheque por 424.000 dólares

Karen Vinacour, una trabajadora social jubilada, nunca olvidará el nombre de Armando Markaj, mesonero de una pizzería de Nueva York. A pesar de que no le dio propina alguna, el hombre se aseguró de que volviera a sus manos un cheque de 424.000 dólares que dejó allí olvidado, informa el periódico local Daily News.

El episodio tuvo lugar el pasado 4 de mayo en el restaurante Patsy's, donde Markaj, que también es estudiante de medicina, encontró un sobre con el cheque mientras limpiaba las mesas. Dada la elevada suma de dinero, lo entregó directamente al propietario del local, en vez de dejarlo en la caja donde suelen depositar los objetos perdidos por los clientes.

"Me alegro mucho por ella, de verdad. Los sábados hay mucho trabajo, por lo que estaba a punto de agarrar todo lo que había en la mesa y tirarlo a la basura, cuando vi el sobre", comentó el mesero.

Vinacour había estado ese día en el restaurante con su hija, después de ir a ver una vivienda. La suma en cuestión era el ingreso obtenido por la venta de un piso. Sin embargo, ella no se dio cuenta de su falta hasta el día siguiente, y cuando el lunes fue al banco le dijeron que no podían anularlo de manera inmediata. "Se me vino el mundo encima", recuerda la mujer.

Tras una búsqueda infructuosa, todo quedó afortunadamente en un susto gracias a que Frank Brija, el propietario del restaurante, llamó a un periódico para pedir ayuda. "No me lo puedo creer, me alivia tanto. No tiene ni idea", exclamó la mujer cuando recibió una llamada y le preguntaron "si había perdido algo de gran valor recientemente".

RT.