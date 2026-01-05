Nicolás Maduro se declaró inocente en Nueva York y negó los cargos en su primera audiencia: "Soy un hombre decente"

Live Blog Post

Cuba denunció la muerte de 32 compatriotas durante la operación de Estados Unidos en Venezuela

El gobierno de Cuba confirmó este domingo la muerte de 32 compatriotas en el marco de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro. La información fue difundida mediante un comunicado oficial en el que las autoridades cubanas repudiaron la acción y denunciaron lo ocurrido como un acto de agresión.

Según el texto, “como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”. De acuerdo con el gobierno cubano, las víctimas cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a solicitud de organismos homólogos del país sudamericano.

El comunicado destacó que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. En ese sentido, La Habana subrayó el rol que desempeñaban los cubanos en tareas vinculadas a la seguridad y defensa.

Asimismo, el gobierno informó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares de las víctimas fueron notificados y recibieron las condolencias y el respaldo del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, además de las máximas autoridades de ambos ministerios involucrados.

En el tramo final del comunicado, Cuba calificó a los fallecidos como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” y aseguró que su accionar “puso en alto el sentir solidario de millones de compatriotas”. El Gobierno Revolucionario anunció además que organizará homenajes y acciones oficiales para rendir tributo a los combatientes caídos, en un contexto de fuerte tensión internacional tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela.