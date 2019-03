Murió Larry Cohen, guionista de "Columbo" y director de cine

El productor, guionista y director de cine de terror Larry Cohen murió este sábado en Los Ángeles (EE.UU) a los 77 años de edad, confirmó su amigo y publicista Shade Rupe para la revista The Hollywood Reporter.

Cohen es recordado por ser autor de películas de serie B que se convirtieron en obras de culto tales como '¡Está vivo!' ('It's Alive'), de 1974, o 'God Told Me To', de 1976.

Asimismo, también desarrolló una prolífica carrera como guionista para la pantalla chica, trabajando en series tan populares como 'Columbo' o 'Policías de Nueva York'.