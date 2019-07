Mirá qué hacen algunos pasajeros con las pantallas táctiles de los aviones

Un video que muestra a un pasajero de avión utilizando su pie descalzo para elegir una película en la pantalla táctil de su asiento se ha viralizado en los últimos días, causando diversas reacciones entre los internautas.

En la grabación, que ya acumula más de 10 millones de reproducciones en Twitter, se observa a un hombre de mediana edad deslizando con el dedo gordo de su pie derecho el menú de la pantalla mientras busca un título de su agrado.

"Mi amiga que no tiene Twitter me envió esto de su vuelo", escribió la novelista estadounidense Alfair Burke en la publicación. En una serie de tuits posteriores detalló que la persona que le facilitó el video vio al mismo pasajero andando descalzo por el interior de la aeronave. Asimismo, afirmó que no daría más detalles sobre cuándo ni en qué vuelo fueron captadas las imágenes.

Mientras que una parte de los internautas expresaron su descontento con la acción antihigiénica y la describieron como "lo más perturbador" que habían visto en Twitter, otros en cambio alabaron la destreza del sujeto para manejar pantallas con sus extremidades inferiores.

Instrucciones: use sus dedos para escoger la película. No se diga más.



En Internet se han viralizado las imágenes de un pasajero usando con sus pies descalzos una pantalla táctil de un avión. El video original acumula millones de 'views' pic.twitter.com/fG4d8jBYI5 — RT en Español (@ActualidadRT) 18 de julio de 2019

RT.