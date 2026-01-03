Minuto a minuto: a la espera del juicio, así trasladaron a Nicolás Maduro a la cárcel

Live Blog Post

La Casa Rosada comparó al chavismo con el rol de Cuba en la Guerra Fría

El Gobierno argentino celebró oficialmente la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y calificó al mandatario venezolano como un “dictador” y al régimen que encabezaba como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”. Así lo expresó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido este mediodía y firmado por el presidente Javier Milei.

En el texto, la Casa Rosada sostiene que el chavismo desempeñó durante años un rol similar al de Cuba en la Guerra Fría, al que acusa de exportar comunismo, terrorismo e inestabilidad regional. Además, denuncia interferencias electorales en países como Argentina, México, Colombia y Bolivia, estrategias de infiltración mediante migraciones masivas, vínculos con ONG internacionales y alianzas con Irán y Hezbollah, así como apoyo logístico a Hamas y a grupos armados en Colombia, todo presuntamente financiado por el narcotráfico.

Tras la caída de Maduro, el presidente Milei expresó su respaldo a las autoridades legítimamente electas en Venezuela en 2024, en particular al presidente electo Edmundo González Urrutia, para que puedan ejercer su mandato constitucional. El comunicado también destaca el liderazgo de María Corina Machado, mencionada como Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en el país caribeño.

El Gobierno argentino manifestó su expectativa de que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo en la región y permitan al pueblo venezolano recuperar la plena vigencia de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a años de opresión bajo el régimen socialista.

Finalmente, Milei reiteró su compromiso con el regreso seguro del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela, y recordó que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal.